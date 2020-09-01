Детские смарт-часы GEOZON Air/ black, замена платы
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 112032
Производитель: Geozon
Гарантия: 01.09.2020 0:00:00
25 января
25 января
3 500₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Смарт-часы
- Причина уценки
- замена платы
- Состояние товара
- мелкие царапины на корпусе
- Срок гарантии
- до 01.09.2020 г.
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- исправно работает
- Цвет
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Детские смарт-часы GEOZON Air/ orange, ограниченная гарантия
3 500₽
Детские смарт-часы Geozon Life синий (замена АКБ)
2 800₽
Детские смарт-часы Geozon 4G синий (ограниченная гарантия)
3 000₽
Детские смарт-часы Geozon 4G розовый (ограниченная гарантия)
3 000₽
Детские смарт-часы Geozon Life Red красный (ограниченная гарантия)
2 800₽
Детские смарт-часы Geozon 4G Plus Dark Blue (ограниченная гарантия)
4 000₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.