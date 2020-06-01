Детские смарт-часы Elari KidPhone 3G Black, ограниченная гарантия
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Код товара: 103165
Производитель: Elari
Гарантия: 01.06.2020 0:00:00
мало
мало
4 000₽
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Характеристики
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- Тип
- Смарт-часы
- Причина уценки
- ограниченная гарантия
- Состояние товара
- мелкие царапины на корпусе
- Срок гарантии
- до 01.06.2020 г.
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- исправно работает
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