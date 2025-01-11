Фотоаппарат Nikon CoolPix B500 красный (ограниченная гарантия)
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Код товара: 189581
Производитель: Nikon
Гарантия: 14 дн.
11 000₽
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бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
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Характеристики
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- Причина уценки
- ограниченная гарантия
- Состояние товара
- мелкие царапины на корпусе
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- есть следы эксплуатации
- Работоспособность
- исправно работает
- Цвет
- красный
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Вопросы и ответы
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Ф
Ф
11 января 2025
А есть другого цвета?
1
0 0
0
05.ru
16.01.2025 13:35:51
Добрый день! Это единственная модель
Ответить
0 0
Г
Гость 23
12 октября 2024
Ассаламу Алейкум, фотоаппарат б/у?
1
0 0
0
05.ru
12.10.2024 19:08:17
Здравствуйте! Товар уцененный
1 0
Ф
Ф
11 января 2025
А есть другого цвета?
1
0
0