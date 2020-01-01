SONY Cyber-shot DSC-TX5 (10.2Mpx, 25-100mm, 4x, F3.5-4.6, JPG, SDHC/MS Duo, 3.0", USB2.0, AV, Li-Ion), после ремонта
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Код товара: 100799
Производитель: Sony
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
4 000₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- после ремонта
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- нет документации
- Состояние упаковки
- есть следы эксплуатации
- Работоспособность
- исправно работает
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