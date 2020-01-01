Беспроводное зар./устр. Samsung EP-N5100 для Samsung кабель USB Type C черный (EP-N5100BBRGRU), Не хватает шнура для зарядки
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Код товара: 102254
Производитель: Samsung
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
2 000₽
24
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Характеристики
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- Тип
- БЗУ
- Причина уценки
- Не хватает шнура для зарядки
- Состояние товара
- Нет следов эксплуатации
- Комплектность
- Не хватает шнура для зарядки
- Состояние упаковки
- целая, товарный вид
- Работоспособность
- работает
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