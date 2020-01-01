Воздухоочиститель Gorenje бежевый (сломаны две ручки, царапины)
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Код товара: 103057
Производитель: Gorenje
мало
мало
19 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Вытяжки
- Причина уценки
- сломаны две ручки, царапины
- Состояние товара
- сломаны две ручки, царапины
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- исправен
- Цвет
- бежевый
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