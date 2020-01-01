ВЫТЯЖКА MAUNFELD CROSBY PUSH 60 НЕРЖАВЕЙКА, отсутствует одна кнопка, битый угол
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Код товара: 100715
Производитель: MAUNFELD
мало
мало
6 590₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- отсутствует одна кнопка, битый угол
- Состояние товара
- Ограниченно годен
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- в норме
- Цвет
- серебристый
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