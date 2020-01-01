Газовая варочная поверхность Kuppersberg FQ663 C бежевый (После замены поджига)
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Код товара: 102983
Производитель: Kuppersberg
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
10 990₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- После замены поджига
- Состояние товара
- Имеются следы эксплуатации
- Срок гарантии
- 15 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- целая
- Работоспособность
- исправно
- Цвет
- бежевый
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