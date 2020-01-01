К 14. Духовой шкаф KORTING OKB 1082 CRI, нет ручек
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Код товара: 100734
Производитель: Korting
мало
мало
28 750₽
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Характеристики
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- Тип
- Духовой шкаф
- Причина уценки
- нет ручек, не хватает деталей на ручках
- Состояние товара
- Ограниченно годен
- Комплектность
- нет ручек, не хватает деталей на ручках
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- в норме
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