К 32. Встраиваемая независимая электрическая духовка Midea MO 58100 RGB-B, битый
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Код товара: 100691
Производитель: Midea
мало
мало
11 500₽
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Характеристики
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- Тип
- Духовой шкаф
- Причина уценки
- разбито внешнее стекло; смещена панель; отвалилась ручка; вмятина в верхнем правом углу.
- Состояние товара
- Ограниченно годен
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- С вмятиной на углу
- Работоспособность
- не устанавливалась, духовка, вероятно, после падения
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