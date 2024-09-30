Пароварка Braun FS 3000, нет крышки
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Код товара: 147637
Производитель: Braun
Гарантия: 15 дн.
-50%
2 500₽
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Причина уценки
- нет крышки
- Состояние товара
- нормальное
- Комплектность
- неполная, нет крышки
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- работает
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