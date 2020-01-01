Кухонный комбайн Bosch MCM3110W / 800Вт /белый / серый, (после замены чаши)
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Код товара: 102438
Производитель: Bosch
-38%
мало
мало
4 650₽
7 550₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- после замены чаши
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- гарантия производителя
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- проверен, исправен
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