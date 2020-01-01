Блендер Redmond RHB-2944 , трещина на измельчителе
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103174
Производитель: Redmond
Гарантия: 15 дн.
-24%
мало
мало
2 650₽
3 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Блендер
- Причина уценки
- трещина на измельчителе
- Состояние товара
- трещина на измельчителе
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- работает
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.