Стационарный блендер Galaxy GL2155 черный (сломан стеклянный стакан)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103069
Производитель: Galaxy
Гарантия: 15 дн.
-46%
мало
мало
1 450₽
2 690₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Блендер
- Причина уценки
- сломан стеклянный стакан
- Состояние товара
- нетоварный вид (сломан стеклянный стакан)
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.