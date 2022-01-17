Мини-печь itimat I-28 голд 50л. бежевый (разбито стекло)
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Код товара: 105182
Производитель: Itimat
-51%
мало
мало
3 900₽
7 990₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- разбито стекло
- Состояние товара
- разбито стекло
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- в норме
- Цвет
- бежевый
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Вопросы и ответы
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Х
Хамсат
17 января 2022
Можно заказать внешнее стекло на духовку
2
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05.ru
18.01.2022 10:20:44
Здравствуйте! Отдельно в продаже и под заказ нет
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С
Сулиман
26.01.2022 19:37:20
Хамсат, не подскажете, где его можно заказать? Был бы благодарен!
0 0
Х
Хамсат
17 января 2022
Можно заказать внешнее стекло на духовку
2
0
0