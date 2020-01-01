Мини-печь itimat i-28 Gold 50л. бежевый (нет ручки и стекла)
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Код товара: 105180
Производитель: Itimat
-45%
мало
мало
4 400₽
7 990₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- нет ручки и стекла
- Состояние товара
- физдефект, некомплект
- Комплектность
- нет ручек
- Состояние упаковки
- удовлетворительно
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- бежевый
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