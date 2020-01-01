Мини-печь Zarget ZMO 3675BR бежевый (разбито стекло)
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Код товара: 105129
Производитель: Zarget
-74%
мало
мало
1 400₽
5 410₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- разбито стекло
- Состояние товара
- ограниченно годен
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- в норме
- Цвет
- бежевый
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