Мини-печь ITIMAT I-08TT 40л. золотистый (разбито стекло)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 105094
Производитель: Itimat
-68%
мало
мало
2 400₽
7 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Причина уценки
- разбито стекло
- Состояние товара
- разбито стекло
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- удовлетворительно
- Работоспособность
- в норме
- Цвет
- золотистый
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Х
Хасан
10 сентября 2021
I-28tt подходит это стекло?
1
0 0
0
05.ru
10.09.2021 11:37:56
Добрый день! Нет, так как там от I-08tt, размеры разные
Ответить
0 0
Д
Динислам
21 апреля 2021
Напишите пожалуйста размер стекла
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 10:47:28
Здравствуйте! Обратитесь к нам в чат для более подробной консультации
0 0
Х
Хасан
10 сентября 2021
I-28tt подходит это стекло?
1
0
0