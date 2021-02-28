Мини-печь itimat бежевый (нет стекла, ручки, противней)
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Код товара: 104992
Производитель: Itimat
-77%
мало
мало
1 400₽
5 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Духовой шкаф
- Причина уценки
- нет стекла, ручки, противней
- Состояние товара
- физдефект, некомплект
- Комплектность
- нет ручки и противней
- Состояние упаковки
- удовлетворительно
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- бежевый
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Х
Хади
28 февраля 2021
Б/у эти печки? Или чистые просто брак?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 10:24:07
Здравствуйте! Это уцененный товар
Ответить
0 0
Х
Хади
28 февраля 2021
Б/у эти печки? Или чистые просто брак?
1
0
0