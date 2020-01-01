Мини- печь Simfer M4579 NEW /45л/ 1400 Вт /Бежевый, (сломано переднее стекло на дверце)
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Код товара: 102156
Производитель: Simfer
-63%
мало
мало
4 400₽
11 790₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- сломано переднее стекло на дверце
- Состояние товара
- орвана с одного угла
- Срок гарантии
- сломано переднее стекло на дверце
- Комплектность
- полная
- Работоспособность
- работает
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