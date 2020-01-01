Миксер Philips HR3745 белый (Некомплект, нет венчиков.)
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Код товара: 105012
Производитель: Philips
Гарантия: 15 дн.
-44%
мало
мало
2 000₽
3 580₽
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Характеристики
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- Тип
- Миксер
- Причина уценки
- Некомплект, нет венчиков.
- Состояние товара
- нормальное
- Комплектность
- некомплект, нет венчиков
- Состояние упаковки
- потрепанное
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- белый
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