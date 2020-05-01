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Духовой шкаф Electrolux OPEB 2500 R черный (разбито внешнее стекло)
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Код товара: 189345
Производитель: Electrolux
Гарантия: 15 дн.
28 000₽
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Характеристики
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- Причина уценки
- разбито внешнее стекло
- Состояние товара
- разбито внешнее стекло
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- потрепанное
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- черный
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