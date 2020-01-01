Холодильник HITACHI R-VG 472 PU3 GGR серый 395 л No Frost класс A+ (259 кВтч/год) 68x72x177 см, (после ремонта)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 101719
Производитель: Hitachi
Гарантия: 15 дн.
сегодня
сегодня
60 000₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Холодильник
- Причина уценки
- после ремонта
- Состояние товара
- имеются следы эксплуатации
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- холодильник
- Состояние упаковки
- отсутствует
- Работоспособность
- проверен, исправен
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.