Плита Gorenje GI62CLI (после ремонта)
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Код товара: 123865
Производитель: Gorenje
Гарантия: 10.03.2021 0:00:00
34 490₽
40 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Причина уценки
- после ремонта
- Состояние товара
- у одной ручки небольшие следы плавления
- Срок гарантии
- о 10.03.2021
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- отсутствует
- Работоспособность
- проверен, исправен
- Цвет
- бежевый
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