Kingston < SDA10 / 32GB> SDHC Memory Card 32Gb UHS-I, (вскрыта упаковка )
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Код товара: 103570
Производитель: Kingston
Гарантия: ограниченная гарантия
мало
мало
800₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Карта памяти
- Причина уценки
- вскрыта упаковка
- Состояние товара
- Незначительные потертости
- Срок гарантии
- 15 дней
- Комплектность
- Полная
- Состояние упаковки
- вскрыта
- Работоспособность
- исправен
- Цвет
- черный
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