Материнская плата GIGABYTE B365M DS3H (RTL) LGA1151 PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 4DDR4, после ремонта
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Код товара: 102502
Производитель: GIGABYTE
Гарантия: 01.05.2021 0:00:00
мало
мало
3 500₽
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Характеристики
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- Тип
- Материнская плата
- Причина уценки
- после ремонта
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- до 01.05.2021 г.
- Комплектность
- мат.плата и планка
- Работоспособность
- исправно работает
- Цвет
- серебристый
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