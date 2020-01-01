Кулер для процессора Thermalright True Spirit 120 Direct некомплект
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Код товара: 105856
Производитель: Thermalright
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
2 190₽
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Характеристики
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- Тип
- Охладитель
- Причина уценки
- некомплект
- Состояние товара
- нормальное
- Комплектность
- некомплект
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- не известно
- Цвет
- черный
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