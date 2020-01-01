Кулер SuperMicro SNK-P0048P (нетоварный вид)
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Код товара: 103139
Производитель: SuperMicro
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
1 200₽
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Характеристики
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- Тип
- Кулер
- Причина уценки
- нетоварный вид
- Состояние товара
- потертости
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- потрепана коробка
- Работоспособность
- неизвестно
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