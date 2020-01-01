5bites Кабель Jack3.5-M --> Jack3.5-M 0.75м, нетоварный вид
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103560
Производитель: 5bites
мало
мало
50₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Кабель
- Причина уценки
- нетоварный вид
- Состояние товара
- Ограниченно годен
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нетоварный вид
- Работоспособность
- в норме
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Кабель соединительный VCOM USB3.0 Am-MicroBm 3m (VUS7075-3M), нетоварный вид
50₽
VCOM < VVG6448-3м > Кабель монитор - SVGA card (15M -15M) 3м 2 фильтра, нетоварный вид
50₽
Patch Cord UTP кат.5e 0.5м серый, нетоварный вид
50₽
BaseLevel < BL-SVGA-15m / m-1.8 > Кабель монитор - SVGA card (15M -15M) 1.8м, нетоварный вид
50₽
Orient Кабель-адаптер USB для связи 2-х компьютеров (PC PC, PC Mac, Mac Mac), нетоварный вид
50₽
Кабель-адаптер miniDVI - > DVI, нетоварный вид
50₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.