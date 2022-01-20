Кабель соединительный VCOM USB3.0 Am-MicroBm 3m (VUS7075-3M), нетоварный вид
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Код товара: 102501
Производитель: VCOM
31 декабря
31 декабря
50₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Кабель
- Причина уценки
- нетоварный вид
- Состояние товара
- нетоварный вид
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нетоварный вид
- Работоспособность
- в норме
- Цвет
- синий
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Вопросы и ответы
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Ш
Шамиль
20 января 2022
Что значит "не товарный вид"? Он поврежден или не полноценно работает?
1
0 0
0
05.ru
20.01.2022 15:24:55
Добрый день! Кабель работает Но нет упаковки
Ответить
0 0
Ш
Шамиль
20 января 2022
Что значит "не товарный вид"? Он поврежден или не полноценно работает?
1
0
0