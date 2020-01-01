Картридж Bion CE390X для HP LJ M4555 / 601 / 602 / 603, (порвана коробка)
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Код товара: 102154
Производитель: Bion
Гарантия: ограниченная гарантия
мало
мало
900₽
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Характеристики
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- Тип
- картридж
- Причина уценки
- коробка порвана спереди
- Состояние товара
- нет следов эксплуатации
- Срок гарантии
- гарантия производителя
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- порвана
- Работоспособность
- исправен
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