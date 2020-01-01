Камера Смарт Xiaomi Mijia Xiaobai MJSXJ03CM 360 белая (3195), не подключается к телефону
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Код товара: 101949
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
3 690₽
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Характеристики
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- Тип
- Веб-камера
- Причина уценки
- не подключается к телефону
- Состояние товара
- мелкие царапины
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- частично исправно
- Цвет
- белый
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