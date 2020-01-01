Колонки SVEN HT-435D Cherry Home Theater System (5x15W+Subwoofer 35W, дерево, DD5.1/DTS Decoder, ПДУ), лишний шум
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Код товара: 103553
Производитель: Endever
Гарантия: ограниченная гарантия
31 декабря
31 декабря
3 900₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- Колонки
- Причина уценки
- наблюдается лишний шум
- Состояние товара
- Ограниченно годен
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- имеются мелкие потертости
- Работоспособность
- работают,но наблюдается лишний шум
- Цвет
- коричневый
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