GlacialTech SnowPad H2 NoteBook Cooler (20дБ, 900об/мин,2xUSB2.0, USB питание)-не комплеккт
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Код товара: 189004
Производитель: GlacialTech
Гарантия: 15 дн.
370₽
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
100₽,
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Характеристики
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- Тип
- Подставка для ноутбука
- Причина уценки
- не комплект
- Цвет
- белый
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