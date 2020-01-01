Сумка Continent CC100 BK (полиэстер, 15.6"), разошедшийся шов в верхней части сумки
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Код товара: 100728
Производитель: Continent
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
400₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Способы оплаты
Наличными при получении
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Характеристики
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- Причина уценки
- разошедшийся шов в верхней части сумки
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- не предусмотрена
- Работоспособность
- в норме
- Цвет
- черный
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