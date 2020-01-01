Выпрямитель Hairway Mellow Care серебристый (после ремонта)
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Код товара: 105115
Производитель: Hairway
Гарантия: 14 дн.
мало
мало
2 280₽
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Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Причина уценки
- после ремонта
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- исрпавно работает
- Цвет
- серебристый
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