Машинка для стрижки BaByliss FX768E (ограниченная гарантия)
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Код товара: 143934
Производитель: BaByliss
Гарантия: 01.05.2021 0:00:00
3 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Машинка для стрижки
- Причина уценки
- ограниченная гарантия
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- до 01.05.2021 г.
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- есть следы эксплуатации
- Работоспособность
- исправно работает
- Цвет
- черный
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