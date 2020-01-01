Машинка для стрижки Philips QC5375/80 черный,(некомплект-нет лезвия)
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Код товара: 102158
Производитель: Philips
Гарантия: ограниченная гарантия
мало
мало
590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Машинка для стрижки
- Причина уценки
- некомплект
- Состояние товара
- нет следов эксплуатации
- Срок гарантии
- полный
- Комплектность
- нет лезвия
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- исправен
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