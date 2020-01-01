Машинка для стрижки Moser 1400-0050, некомплект
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 100687
Производитель: Moser
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Машинка для стрижки
- Причина уценки
- нет лезвия
- Состояние товара
- Ограниченно годен
- Комплектность
- нет лезвия
- Состояние упаковки
- в норме
- Работоспособность
- в норме
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.