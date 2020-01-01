Плойка Vitek VT-8426 серый (трещина на корпусе (физдефект))
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Код товара: 105130
Производитель: Vitek
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
850₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Плойка
- Причина уценки
- трещина на корпусе (физдефект)
- Состояние товара
- трещина на корпусе (физдефект)
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- потрепанное
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- серый
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