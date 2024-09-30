Электробритва Philips S5572/10 (после ремонта)
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Код товара: 122670
Производитель: Philips
Гарантия: 01.10.2021 0:00:00
9 000₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Способы оплаты
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Характеристики
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- Тип
- Электробритва
- Причина уценки
- после ремонта
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- до 01.10.2021 г.
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- сохранен товарный вид
- Работоспособность
- исправен
- Цвет
- черный, синий, серебристый
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