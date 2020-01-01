Эпилятор Braun 5-541 фиолетовый (нет подсветки)
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Код товара: 105131
Производитель: Braun
мало
мало
3 350₽
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Характеристики
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- Тип
- Эпилятор
- Причина уценки
- нет подсветки
- Состояние товара
- нет подсветки
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- потрепанное
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- фиолетовый
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