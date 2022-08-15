Приставка Xiaomi Mi Box черный (в ютубе зеленый экран)
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Код товара: 103104
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 14 дн.
мало
мало
5 000₽
60
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Характеристики
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- Тип
- Приставка
- Причина уценки
- в ютубе зеленый экран
- Состояние товара
- есть следы эксплуатации
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- мелкие царапины
- Работоспособность
- проверен, работает
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 77
15 августа 2022
Что значит в ютубе зеленый экран?
0 0
Г
Гость 77
15 августа 2022
Что значит в ютубе зеленый экран?
0
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