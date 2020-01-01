hp LaserJet Pro MFP M521dw < A8P80A> (A4, 40стр / мин, 256Mb, LCD, USB2.0, WiFi, сетевой, двуст.печать, ADF), (не работает лоток подачи №2)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103569
Производитель: HP
Гарантия: 14 дн.
мало
мало
28 500₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Принтер
- Причина уценки
- не работает лоток подачи бумаги №2
- Состояние товара
- трещина на лотке 2 и на корпусе
- Срок гарантии
- 14 дней
- Комплектность
- принтер
- Состояние упаковки
- есть следы эксплуатации
- Работоспособность
- проверен, исправен
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.