UPS 500VA PowerCom +USB+RJ11/45, Б/У, после ремонта
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Код товара: 103555
Производитель: PowerCom
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
950₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- ИБП
- Причина уценки
- б\у после ремонта
- Состояние товара
- Незначительные потертости и мелкие царапины
- Срок гарантии
- 30.04.2016
- Комплектность
- Полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- Полностью исправен
- Цвет
- черный
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