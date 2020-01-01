ИБП Ippon Back Power Pro 800 +ComPort+RJ11, Б/У после ремонта
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Код товара: 102463
Производитель: Ippon
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
1 900₽
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Характеристики
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- Тип
- ИБП
- Причина уценки
- Б/У после ремонта
- Состояние товара
- нет следов экслуатации
- Комплектность
- нет шнуров
- Состояние упаковки
- нет коробки
- Работоспособность
- полностью исправен
- Цвет
- черный
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