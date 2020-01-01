MultiCo < EW-P7168IW > Управляемый коммутатор (8UTP 10 / 100Mbps + 8UTP 10 / 100Mbps PoE), (Б/У после ремонта)
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Код товара: 103551
Производитель: MultiCo
мало
мало
4 500₽
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Характеристики
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- Тип
- Коммутатор
- Причина уценки
- б/у после ремонта
- Состояние товара
- Незначительные потертости и мелкие царапины
- Срок гарантии
- 15 дней
- Комплектность
- Полная
- Состояние упаковки
- нет следов эксплуатации
- Работоспособность
- Полностью исправен
- Цвет
- черный
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