Вентилятор настольный Scarlett SC-DF111S07 белый, сломана часть ножки
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Код товара: 105868
Производитель: Scarlett
мало
мало
1 000₽
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Характеристики
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- Тип
- Вентилятор
- Причина уценки
- сломана часть ножки
- Состояние товара
- сломана часть ножки
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- нормальное
- Работоспособность
- работает
- Цвет
- белый
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