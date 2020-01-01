Вентилятор VITEK 1922 СН (Хром), (после замены платы управления)
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Код товара: 102152
Производитель: Vitek
мало
мало
2 500₽
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Характеристики
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- Тип
- Вентилятор
- Причина уценки
- после замены платы управления
- Состояние товара
- царапины
- Срок гарантии
- гарантия производителя
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- слегка потрепана
- Работоспособность
- проверен, исправен
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