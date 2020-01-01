Увлажнитель Electrolux EHU-3810D (YOGAhealthline, ecoBIOCOMPLEX), (после замены датчика влажности и платы управления с дисплеем в сборе)
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Код товара: 100751
Производитель: Electrolux
мало
мало
6 330₽
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Характеристики
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- Тип
- Увлажнитель воздуха
- Причина уценки
- после замены датчика влажности и платы управления с дисплеем в сборе
- Состояние товара
- присутствуют следы эксплуатации
- Срок гарантии
- гарантия производителя
- Комплектность
- полная
- Состояние упаковки
- потрепана
- Работоспособность
- исправен
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